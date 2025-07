PayPal - Aktie crasht -7,99 % - 29.07.2025

Die PayPal Aktie ist bisher um -7,99 % auf 62,29€ gefallen. Das sind -5,41 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PayPal-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,59 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +5,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PayPal auf -18,67 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,37 % 1 Monat +7,42 % 3 Monate +18,59 % 1 Jahr +25,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der PayPal-Aktie, die durch algorithmischen Handel, enttäuschende Quartalszahlen und Short-Attacken beeinflusst wird. Investoren äußern Bedenken über die fundamentalen und technischen Aspekte der Aktie, wobei Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung besteht. Einige Anleger nutzen die Gelegenheit, um ihre Positionen zu überdenken oder aufzustocken, während andere auf bessere Zeiten hoffen.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 973 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,29 Mrd.EUR wert.

US-Bürger können jetzt freiwillig per PayPal oder Venmo Geld an den Staat überweisen. "Der Staat will dein Geld. Kein Witz, keine Verschwörung", sagt Jan Willhöft von AXINO Capital in der neuen Ausgabe von wO TV.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.