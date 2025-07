TUMI PRÄSENTIERT WEI DAXUN ALS NEUEN MARKENBOTSCHAFTER FÜR DEN ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM

New York (ots/PRNewswire) - Mit Wei Daxun beginnt eine neue Etapp e - TUMI

enthüllt das finale Kapitel seiner globalen 19 Degree Lite Kampagne.



Die international führende Marke für Reisegepäck, Lifestyle-Produkte und

Accessoires, TUMI, gibt heute mit großer Freude den renommierten chinesischen

Schauspieler Wai Daxun als ihren neuen Markenbotschafter für den

asiatisch-pazifischen Raum bekannt. Die Ernennung folgt auf die Eröffnung des

neuen TUMI-Flagshipstores in Shanghai Anfang des Monats. Sowohl die

Flagshipstore Eröffnung als auch der Zugewinn von Wei Daxun als

Markenbotschafter sind bedeutende Meilensteine in der kontinuierlichen globalen

Expansion der Marke und ihrem Engagement für Reisende weltweit.





