FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag bei 129,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,69 Prozent.

Die Kursschwankungen hielten sich in engen Grenzen. Die Anleger warten auf die im weiteren Wochenverlauf anstehende Vielzahl an wichtigen Konjunkturdaten. Zudem steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an.