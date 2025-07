CanCambria Energy Corp. gibt Abschluss der Vereinbarung zur Übernahme des Konzessionsgebiets Kiskunhalas sowie die Beauftragung von Beratern bekannt

Vancouver, BC – 29. Juli 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Konzessionsgebühr für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas (Kiskunhalas Concession Area, „KCA“) erfolgreich an das ungarische Energieministerium überwiesen wurde. Mit der erfolgten Zahlung hat CanCambria nun all seine finanziellen Verpflichtungen für den Erwerb des 945,9 km² großen KCA erfüllt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Konzessionsgebiet Kiskunhalas Trough, erstreckt sich in südwestlicher Richtung ein Stück weit in das KCA hinein. Bei einem Preis, der weniger als 10 USD pro Netto-Acre ausmacht, schafft das Unternehmen mit dieser Konzessionsvereinbarung einen äußerst attraktiven und kostengünstigen Einstieg, der mit seinem Geschäftsmodell konform geht. CanCambria wird nun eine hundertprozentige ungarische Tochtergesellschaft unter dem Namen CanCambria Kiskunhalas Koncessziós Ltd. gründen, die für das Management, die Planung und Umsetzung des Explorations- und Evaluierungsprogramms für das KCA verantwortlich zeichnet.