Huasun bringt branchenweit erstes vertikales PV-Produkt mit Heterojunction-Technologie auf den Markt mit Überblick über dessen Anwendungsmöglichkeiten

XUANCHENG, China, 29. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, der weltweit größte Hersteller von Heterojunction (HJT)-Solarprodukten, hat die branchenweit erste spezielle Übersicht über vertikale Photovoltaik (PV)-Anwendungen veröffentlicht, in der seine hocheffizienten HJT-Module der Kunlun-Serie vorgestellt werden. Diese neue Publikation zeigt die technologische Führerschaft von Huasun und das wachsende kommerzielle Potenzial von vertikalen PV-Systemen.

Die hocheffizienten HJT-Module der Serie Kunlun von Huasun setzen neue Maßstäbe in der Branche, da vertikale PV-Systeme als skalierbare Lösung für die nachhaltige Energieerzeugung an Bedeutung gewinnen. Mit einer Leistung von bis zu 720 W bei einem Wirkungsgrad von 23,2 % sind sie speziell für die vertikale Installation konzipiert und ermöglichen eine doppelte Landnutzung, indem sie die Solarleistung optimieren, die landwirtschaftliche Produktivität erhalten und die vorhandene Verkehrsinfrastruktur nutzen. Mit dem Potenzial, allein in der EU eine installierte Leistung im Terawattbereich zu erschließen, bietet die vertikale PV-Lösung von Huasun einen strategischen, flächensparenden Weg zur Beschleunigung der globalen Energiewende.