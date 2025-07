Dax legt deutlich zu - Preise für Öl und Gas gestiegen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.217 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax bis zum Mittag seine Zugewinne auf und hielt sich im Anschluss auf hohem Niveau.



"Die Stimmung bei den Marktteilnehmern bleibt weiterhin für Aktien positiv", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die relativ guten Aussichten in vielen Branchen belassen ein gutes Stimmungsbild. Auch wenn das weitere Aufwärtspotential bei den Dax 40 Unternehmen vorerst gedeckelt zu sein scheint, nehmen viele Investoren die Gelegenheit wahr, insbesondere bei den Technologietitel zu zugreifen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG! Short 1.884,82€ 1,65 × 10,45 Zum Produkt Long 1.573,20€ 1,72 × 10,26 Zum Produkt