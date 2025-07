DAX und TecDAX glänzen: Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX führt die positive Entwicklung in Deutschland an und notiert bei 24.261,25 Punkten, was einem Anstieg von 1,18% entspricht. Auch der TecDAX zeigt eine starke Performance mit einem Plus von 1,46% und steht aktuell bei 3.897,08 Punkten. Der MDAX verzeichnet ebenfalls Zugewinne und liegt mit einem Plus von 0,59% bei 31.218,98 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der SDAX eine negative Entwicklung und fällt um 0,28% auf 17.791,05 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine schwächere Performance. Der Dow Jones verzeichnet einen Rückgang von 0,42% und steht bei 44.649,01 Punkten. Der S&P 500 folgt diesem Trend mit einem leichten Minus von 0,20% und notiert bei 6.377,77 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der DAX und der TecDAX deutliche Zugewinne verzeichnen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3,58%.MTU Aero Engines folgt mit 3,09%, während Siemens Energy mit 2,80% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Porsche AG fällt um 1,82%, BASF um 2,16% und DHL Group um 2,67%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von TeamViewer mit einem beeindruckenden Plus von 5,53%. Nordex kann 2,98% zulegen, während HENSOLDT mit 2,74% ebenfalls positiv abschneidet.Die Flopwerte im MDAX zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Wacker Chemie verliert 4,00%, AIXTRON 4,18% und K+S sogar 10,99%.Die SDAX-Topwerte zeigen eine außergewöhnliche Performance, insbesondere Heidelberger Druckmaschinen mit einem Anstieg von 38,40%. Friedrich Vorwerk Group und Elmos Semiconductor folgen mit 5,00% und 3,93%.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, angeführt von SUESS MicroTec mit einem Rückgang von 20,20%. SILTRONIC AG verliert 8,92% und SCHOTT Pharma 4,32%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im MDAX, wobei TeamViewer erneut 5,53% zulegt. Elmos Semiconductor folgt mit 3,93% und CANCOM SE mit 3,08%.Die TecDAX-Flopwerte spiegeln die MDAX-Flopwerte wider, mit AIXTRON bei -4,18%, SILTRONIC AG bei -8,92% und SUESS MicroTec bei -20,20%.Im Dow Jones sind die Topwerte moderat, mit Travelers Companies und Coca-Cola, die beide um 1,56% steigen. Verizon Communications kann 1,17% zulegen.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von Unitedhealth Group mit -5,26%. Merck & Co verliert 4,08% und Boeing 3,38%.Die Topwerte im S&P 500 sind stark, mit Corning, das um 12,43% steigt, gefolgt von Cadence Design Systems mit 9,11% und Incyte mit 7,91%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls negativ, mit Johnson Controls International bei -6,17%, Stanley Black & Decker bei -8,14% und Verisign bei -8,97%.