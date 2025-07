BlackLine beruft Greg Hughes in den Vorstand und erweitert damit seine Kompetenz im Bereich Unternehmenssoftware und strategisches Wachstum

Los Angeles (ots/PRNewswire) - BlackLine, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de

&o=4474257-1&h=1742182475&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De

n%26o%3D4474257-1%26h%3D4290751852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blackline.com%2

52F%26a%3DBlackLine%252C%2BInc&a=BlackLine%2C+Inc) . (Nasdaq: BL), die

zukunftsweisende Finanzplattform für das Office of the CFO, gab heute die

Ernennung von Greg Hughes zum Vorstandsmitglied mit Wirkung ab dem 25. Juli 2025

bekannt. Hughes ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Unternehmenssoftware

und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung strategischer

Umstrukturierungen in großem Maßstab.



Hughes war zuletzt CEO von Veritas , einem weltweit führenden Anbieter von

Datensicherungs- und anderer unternehmenskritischer Software. Unter seiner

Führung hat Veritas das ARR-Wachstum wieder angekurbelt, erfolgreich auf ein

neues Abonnement-Preismodell umgestellt und ein Cloud-Geschäft aufgebaut und

skaliert. Die Transformation von Veritas gipfelte in der Fusion des

Datensicherheitsgeschäfts mit Cohesity , einem KI-gestützten Unternehmen für

Datensicherheit und -management. Hughes ist weiterhin im Vorstand des

fusionierten Unternehmens tätig.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc! Long 87,88€ 0,71 × 11,83 Zum Produkt Short 104,42€ 0,77 × 10,61 Zum Produkt