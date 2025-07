Gute Quartalszahlen sorgen für Erholung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag die Verluste vom Wochenbeginn mehr als aufgeholt. Überwiegend solide Quartalsbilanzen von großen Unternehmen trieben die Börsen wieder nach oben. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,75 Prozent auf 5.377,55 Punkte.

Gleichwohl fällt die Bilanz für das zweite Quartal in Europa bisher ebenso ernüchternd aus wie die Zollverhandlungen mit den USA. "Bislang haben nur 55 Prozent der Unternehmen die Erwartungen übertroffen und bleiben damit unter dem langfristigen Durchschnitt", stellte Mathieu Racheter fest, leitender Aktienstratege von Julius Bär. Ganz anders dagegen in Übersee: "In den USA übertrafen 86 Prozent der S&P-500-Unternehmen die Gewinnerwartungen und lagen damit deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von 75 Prozent."