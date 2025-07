ATX legt leicht zu

Wie am Nachmittag bekannt wurde, hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Konsumindikator sei um zwei Punkte auf 97,2 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit.

"Euphorie ist nach dem Handelsdeal zwischen den USA und der EU nicht aufgekommen", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. Die am Sonntag erzielte Einigung beseitige aber die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts. "Belastende Faktoren der im Vergleich zum Status quo ante erhöhten Zollsätze bleiben aber und werden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten."

Mit Blick auf die Einzelwerte in Wien standen Palfinger -Titel im Fokus. Im Prime-Segment standen sie mit einem Abschlag von 4,7 Prozent bei 35,65 Euro ganz unten. Der Salzburger Kranhersteller hat die Platzierung von mehr als 2,8 Millionen eigener Aktien bei institutionellen Investoren im Wege einer beschleunigten Privatplatzierung bekanntgegeben. Es handle sich um 7,5 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft, teilte der Vorstand am Montagabend mit. Der Platzierungspreis pro Aktie betrage 35,40 Euro, was zu einem Bruttoverkaufserlös von rund 100 Millionen Euro führe. Das Closing ist für 31. Juli vorgesehen. Analysten der Deutsche Bank hatten das Kursziel für die Papiere am Montag von 43 auf 50 Euro angehoben.

Zulegen konnten unter anderem die Aktien der schwergewichteten Banken. Bawag und Raiffeisen Bank International (RBI) legten um 1,5 sowie 1,7 Prozent zu. Erste Group -Aktien verteuerten sich um 0,5 Prozent. Ganz oben standen die Aktien von AT&S mit plus 4,1 Prozent./spo/spa/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 78,85 auf Tradegate (29. Juli 2025, 18:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -1,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,57 %. Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 8,09 Mrd.. Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.