Halbleiterschmiede aus dem Ruhrgebiet: Bei Elmos stehen die Zeichen auf Kaufen

Für das zweite Quartal 2025 erwartet die Berenberg-Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany bessere Ergebnisse als ursprünglich prognostiziert, vor allem aufgrund des anhaltenden Erfolgs bei Design-Wins, die durch Chinas Vorstoß im Bereich fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) angetrieben werden. Ihre neue Prognose für den Umsatz im zweiten Quartal liegt bei etwa 144 Millionen Euro, was einen Anstieg von 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bedeutet. Das EBIT soll bei rund 30 Millionen Euro liegen, was einer Marge von etwa 21 Prozent entspricht.

Die Elmos-Aktie hat im laufenden Jahr schon 37 Prozent zulegen können. Berenberg hebt das Kursziel auf 102 Euro an, was rund 10 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Für das Geschäftsjahr 2025 hebt die Analystin ihre Umsatzprognosen um 3,4 Prozent auf 591 Millionen Euro an, was einem Wachstum von etwa 2 Prozent im Jahresvergleich entspricht. In Reaktion auf diese positiven Entwicklungen erhöht sie das Kursziel für die Elmos-Aktie auf 102 Euro (vorher 87 Euro).

Wusstest du schon? Du kannst bei SMARTBROKER+ aus 4.600 Sparplänen wählen. Informiere dich hier und finde deinen!

Trotz eines insgesamt schwachen Marktes in der Automobilindustrie, wie er bei anderen Unternehmen wie NXP oder Texas Instruments zu beobachten war, sieht die Analystin die Nachfrage nach Automobil-Halbleitern insgesamt stabil bis steigend. Besondere Bedeutung misst sie dabei den chinesischen Automobilherstellern wie BYD zu, der mit dem "God's Eye"-ADAS-System plant, alle 21 Modelle des Unternehmens damit auszustatten. Elmos, das einen Marktanteil von über 50 Prozent im Bereich der erforderlichen Ultraschall-ICs hält, könnte hier einen entscheidenden Vorteil haben.

Die starken Aussichten für Elmos werden durch das anhaltende Wachstum der Halbleiterinhalte in der Automobilbranche und eine Verdopplung der Design-Wins seit 2019 weiter gestützt. Es wird erwartet, dass Elmos seine Umsatzziele bis 2027 wieder in den zweistelligen Bereich steigern kann.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 92,40EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 18:26 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 96,71 € , was eine Steigerung von +4,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer