So viel Gewinn hättest Du aus 1.000 Euro in AMD Aktien gemacht

Durch kontinuierliche Innovation, strategische Partnerschaften und gezielte Akquisitionen konnte AMD nicht nur sein Produktportfolio stetig erweitern, sondern sich auch in wachstumsstarken Märkten weiter etablieren. Die starke Nachfrage nach ihren Produkten sowie eine effiziente Kostenstruktur haben dem Unternehmen in den vergangenen Jahren bemerkenswerte finanzielle Erfolge beschert. Mit der Einführung immer neuer und leistungsfähiger Technologien bleibt AMD ein Pionier, der die Zukunft der digitalen Welt wesentlich mitgestaltet.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) gilt heute als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleitertechnologien. Seit der Gründung im Jahr 1969 mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich das Unternehmen durch technologische Exzellenz und stetige Innovationskraft zu einem zentralen Akteur der Branche entwickelt. AMD bedient verschiedenste Segmente – darunter Data Center, Client, Gaming und Embedded – und bietet modernste x86-Mikroprozessoren, leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) sowie spezialisierte Beschleuniger für künstliche Intelligenz an. Besonders die unter den Marken AMD Instinct Accelerators und Radeon PRO V-Series vermarkteten Grafiklösungen sind für den Einsatz in anspruchsvollen Rechenzentrumsanwendungen konzipiert und helfen Unternehmen weltweit dabei, komplexe Berechnungen effizient zu bewältigen.

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) hatte es in diesem Jahr bereits in sich: Nach einem Rückgang von über 40 % erlebte das Papier eine beeindruckende Rally und kämpfte sich wieder nach oben. Doch wie hätte sich ein Investment von 1.000 Euro in die AMD-Aktie über einen längeren Zeitraum tatsächlich entwickelt?

Schauen wir zehn Jahre zurück: Im Juli 2015 notierte AMD am absoluten Tiefpunkt bei gerade einmal 1,47 Euro pro Aktie. Wer den Mut hatte, damals 1.000 Euro zu investieren, konnte sich rund 680 AMD-Aktien ins Depot legen. Heute, mit einem aktuellen Kurs von 155,02 Euro pro Aktie, wäre diese Position auf unglaubliche 105.413,60 Euro angewachsen – eine Wertsteigerung von mehr als 10.000 Prozent!

Doch auch weniger mutige Anleger hätten den Trend nicht verpasst. Selbst wer erst beim damaligen Höchststand im Juli 2015 zu 2,32 Euro eingestiegen wäre, hätte immer noch rund 430 Aktien für seine 1.000 Euro erhalten. Deren Wert würde inzwischen stolze 66.727,40 Euro betragen – ein Plus von über 6.000 Prozent.

Diese beeindruckenden Zahlen zeigen: Geduld und ein langfristiger Anlagehorizont können sich an der Börse enorm auszahlen. Die Geschichte von AMD illustriert, wie aus einem Wert, der fast ein Pennystock war, mit klarem Innovationsfokus am Ende ein echtes Multibagger-Investment werden kann. Wer trotz einiger Rückschläge und Rücksetzer investiert geblieben ist, zählt heute zu den großen Gewinnern am Technologie-Markt.