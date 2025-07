JPMorgan senkt Ziel für Stellantis auf 10 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 11 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jose M Asumendi reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Ergebnisschätzungen für 2025/2026 im Schnitt um mehr als die Hälfte. Gründe seien die US-Importzölle, die Volumina, die Preise und die Produktpalette des Autobauers./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 17:54 / BST