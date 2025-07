MTU Aero Engines Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 29.07.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von MTU Aero Engines über einen Zuwachs von +21,74 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um -5,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MTU Aero Engines auf +13,16 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,02 % geändert.

MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,87 % 1 Monat -3,16 % 3 Monate +21,74 % 1 Jahr +41,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur MTU Aero Engines Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der MTU Aero Engines Aktie, die trotz guter Geschäftszahlen und positiver Aussichten abgestraft wurde. Es gibt Spekulationen über mögliche Kurssprünge bei einer Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA, was für MTU vorteilhaft sein könnte. Insiderkäufe werden als Vertrauensbeweis gewertet, während Gewinnmitnahmen und die geringe Abhängigkeit von Zöllen als stabilisierende Faktoren gesehen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,15 Mrd.EUR wert.

MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?

Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.