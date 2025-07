Gewinner der zweiten jährlichen Stevie® Awards for Technology Excellence bekannt gegeben

Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Die Gewinner werden am 16. September in New

York feierlich geehrt



Die Gewinner der (zweiten jährlichen) Stevie® Awards for Technology Excellence (

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4477022-1&h=3855071116&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4477022-1%26h%3D263614822%26u%3Dhttp%25

3A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Ftech%26a%3DStevie%25C2%25AE%2BAwards%2Bfor%

2BTechnology%2BExcellence&a=Stevie%C2%AE+Awards+for+Technology+Excellence) 2025

wurden heute bekannt gegeben. Die Auszeichnungen würdigen die bemerkenswerten

Leistungen von Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die die Zukunft der

Technologie in allen Branchen prägen. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen

und Organisationen weltweit - öffentlich und privat, gewinnorientiert und

gemeinnützig, groß und klein.



Zu den Unternehmen mit mehreren Stevie Awards gehören Amazon / Amazon Web

Services (27), Meta (19), Cisco (14), IBM (12), Microsoft (9), Walmart (8),

JPMorganChase (7), Salesforce (7), Cognizant (6), Google (6), Gov2Biz Inc (6),

Oracle (6), Alliant (5), Apple (5), BostonGene (5), Encora (5) und Epique Realty

(5).





