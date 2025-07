Fortune gibt die Fortune Global 500-Liste für 2025 bekannt

Die USA bleiben mit den meisten Unternehmen weiterhin vor Greater China an der Spitze

Walmart ist zum 12. Mal in Folge die Nr. 1

Die „Magnificent Seven" erzielten im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz (2 Billionen USD) und einen Rekordgewinn (484 Mrd. USD)

NEW YORK, 29. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Heute hat Fortune die Liste „2025 Fortune Global 500()" veröffentlicht, die maßgebliche Rangliste der weltweit größten Unternehmen nach Umsatz für das Geschäftsjahr 2024.

Walmart belegte zum zwölften Mal in Folge den ersten Platz auf der Fortune Global 500-Liste, gefolgt von Amazon, Chinas staatlichem Stromnetz, Saudi Aramco und China National Petroleum. Die Top 10 der Fortune Global 500-Unternehmen erzielten einen Jahresumsatz von über 370 Mrd. USD, insgesamt 4,7 Billionen USD.

Das maßgebliche Ranking von Fortune zur aktuellen Unternehmensweltordnung zeigte die dominierende Präsenz von US-Unternehmen (138). Die USA führen weiterhin vor Greater China (130 Unternehmen, drei weniger als im Vorjahr). Greater China umfasst Festlandchina, Hongkong, Macao und Taiwan. Unternehmen aus China (1) und den USA (8) stellen 9 der 10 profitabelsten Fortune Global 500-Unternehmen.

Der Finanzsektor dominiert weiterhin die Liste mit 121 Unternehmen an der Spitze, gefolgt von Energie (79), Kraftfahrzeuge und Teile (35), Technologie (34) und Gesundheitswesen (33). Zusammen machen diese Sektoren 60 % der Unternehmen auf der Liste aus und erzielen 66 % des Gesamtumsatzes.

Die „Magnificent Seven" erzielten im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz (2 Billionen USD) und einen Rekordgewinn (484 Mrd. USD). Insgesamt erzielten Amazon (Nr. 2), Apple (Nr. 8), Alphabet (Nr. 13), Microsoft (Nr. 22), Meta Platforms (Nr. 41), Nvidia (Nr. 66) und Tesla (Nr. 106) einen Nettogewinn von 484 Mrd. USD.

DIE TOP 10 DER 2025 FORTUNE GLOBAL 500:

Walmart ( USA ) Amazon.com ( USA ) Staatliches Stromnetz ( China ) Saudi Aramco (Saudi-Arabien) China National Petroleum ( China ) Sinopec ( China ) UnitedHealth-Gruppe ( USA ) Apple ( USA ) CVS Health ( USA ) Berkshire Hathaway ( USA )

Die Unternehmen auf der 2025 Fortune Global 500-Liste erzielten einen Rekordumsatz von insgesamt 41,7 Billionen USD (ein Anstieg von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr) und beschäftigten weltweit 70,1 Millionen Menschen. Im Jahr 2024 verzeichneten diese Unternehmen außerdem ihr zweitprofitabelstes Jahr aller Zeiten und erzielten einen Gesamtumsatz von 2,98 Billionen USD, was einem Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Saudi Aramco (Nr. 4) führte erneut die Rangliste der profitabelsten Unternehmen an, erzielte einen Nettogewinn von 105 Mrd. USD und behauptete damit zum vierten Mal in Folge seine Position als profitabelstes Unternehmen der Liste.