Alamar Biosciences und das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) arbeiten an wegweisender Proteomic-Profiling-Studie in Kohorte der Rheinland-Studie zusammen

"Um Altern und Demenz zu verstehen, sind sowohl moderne Technologien als auchgut charakterisierte Kohorten notwendig", erläutert Prof. Monique Breteler,Direktorin der Population Health Sciences am DZNE und leitende Prüfärztin derRheinland-Studie. "Die Integration der Multiplex-Panels von Alamar in unsereForschung eröffnet uns neue Möglichkeiten, die molekularen Signaturen derHirnalterung zu entschlüsseln."Bei der Rheinland-Studie des DZNE handelt es sich um eine laufende, großangelegte bevölkerungsbasierte Kohorte zur Untersuchung der Determinanten desgesunden Alterns und der Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen über diegesamte Lebensspanne. Mit dem NULISAseq CNS Disease Panel 120 von Alamar könnenForscher Hunderte von Proteinen, die mit dem Gehirn in Verbindung stehen, ausminimalen Blutmengen mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit und Spezifitätmessen. Insbesondere die Fähigkeit des ZNS-Panels, im Plasma zwischen aus demGehirn stammendem, phosphoryliertem Tau und phosphoryliertem Tau insgesamt zuunterscheiden, stellt einen bahnbrechenden Fortschritt für die Früherkennung undRisikostratifizierung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer dar. Darüberhinaus bietet das NULISAseq Inflammation Panel 250 die umfassendste undempfindlichste Profilerstellung von immunbezogenen Proteinen, die anAlterungsprozessen und Neuroinflammation im Zusammenhang mit neurodegenerativenErkrankungen beteiligt sind.Die daraus resultierenden Proteomdaten werden mit den umfangreichen klinischen,demografischen und bildgebenden Datensätzen der Studie verbunden, sodass dieForscher Proteinveränderungen im zeitlichen Verlauf verfolgen, frühe Biomarkeridentifizieren und die Entwicklung von Präzisionsdiagnostik und gezielten