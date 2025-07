Clean Air Metals gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Thunderbay, ON / ACCESS Newswire / 29. Juli 2025 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:AIR)(FWB:CKU) (OTCQB:CLRMF) gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung des Unternehmens bekannt, die heute stattfand.

Bei der Versammlung wurden James Gallagher, Dean Chambers, David Peck und Mike Garbutt als Direktoren des Unternehmens wiedergewählt und Manning Elliott LLP für das folgende Jahr zum Auditor des Unternehmens ernannt.

Im Vorfeld der Versammlung verlängerte das Board of Directors die Frist für die Einreichung von Stimmrechtsvollmachten für die Versammlung bis zum 29. Juli 2025 um 9 Uhr Eastern Time. Die Frist für die Einreichung von Stimmrechtsvollmachten wurde verlängert, um Aktionären, die noch nicht abgestimmt hatten, die Möglichkeit zu geben, ihre Abstimmungsunterlagen für die Versammlung auszufüllen und einzureichen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 2.200.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die Aktienoptionen können für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Gewährung zu 0,05 $ ausgeübt werden und unterliegen Vesting-Bedingungen.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North („TBN“) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen Pt Äq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in vertikaler Richtung.