BASF veröffentlicht Finanzbericht für das erste Halbjahr

DerKosmokrat schrieb 16.07.25, 14:01

BASF hat es geschafft, einen Verbundstandort in China zu bauen, der zu 100% BASF gehört. Ohne Partner. Mit chinesischen Krediten finanziert, mit chinesischen Rohstoffen beliefert produziert dieser Verbundstandort für den chinesischen Markt. Nur die Wertschöpfung, also der Gewinn, der geht nach Ludwigshafen, und damit dann an uns Aktionäre. Eine echte Meisterleistung.

Daher bin ich bei BASF recht positiv gestimmt. Nur halt nicht für den Produktionsstandort Deutschland, aber der Gesamtkonzern weiß schon, wie man Geschäfte macht. Leider haben sie sich bei den Kapazitäten verplant, und nun laufen viele Produktionsanlagen unprofitabel, da die Auslastung zu gering ist. Aber sobald die weltweite Konjunktur wieder anspringt, muss BASF nicht groß investieren, um die Kapazitäten hochzufahren. Sie können einfach mehr, und profitabler produzieren.