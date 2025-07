Marktexperten rechnen mit stabilem Leitzins in den USA Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet am Mittwoch über den Leitzins. Seit Dezember 2024 liegt die Spanne dafür bei 4,25 bis 4,5 Prozent - daran dürfte sich nichts ändern. Denn Marktbeobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank an …