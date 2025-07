NRW-Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen ist das seit Jahren von Gewerkschaften geforderte Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht worden. Ein sogenannter Referentenentwurf befinde sich in der Abstimmung und werde derzeit "Praxischecks unterzogen sowie auf Optimierungs- und Harmonisierungsmöglichkeiten geprüft", teilte das Arbeitsministerium auf Anfrage mit. Es könne aber noch nicht gesagt werden, wann das Gesetz im Landeskabinett verabschiedet und in den Landtag eingebracht werde.

Bei der Ausarbeitung des NRW-Gesetzes sollten auch die Entwicklungen zum Tariftreue-Gesetzentwurf des Bundes berücksichtigt werden, hieß es weiter. Dem Bundesgesetz zufolge sollen Unternehmen ihre Beschäftigten künftig bei Aufträgen des Bundes nach Tarif bezahlen müssen. Es soll im August im Bundeskabinett und im Laufe des Jahres im Bundestag verabschiedet werden.