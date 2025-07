Siemens Healthineers wird nach robustem Quartal wieder optimistischer Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im dritten Quartal eine robuste Entwicklung hingelegt. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 4,4 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen …