Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

unawatuna schrieb 13.03.25, 17:31

Lloyds Banking Group PLC (LSE:LLOY) ist die beste britische Bankauswahl für Jefferies, wobei Analysten die Marktdominanz, die solide Finanzlage und die starken Gewinnaussichten hervorheben.



Die Investmentbank hat ein Kursziel von 85 Prozent für die Aktie festgelegt, was einen Aufwärtstrend von 21 % vom aktuellen Niveau bedeutet.



Jefferies sieht, dass sich die Gewinne von Lloyds in den nächsten Jahren verbessern, unterstützt durch eine strukturelle Absicherung - ein Instrument, mit dem sich die Banken vor schwankenden Zinssätzen schützen.



Die Bank geht nun davon aus, dass diese Absicherung zwischen 2024 und 2026 einen zusätzlichen Gewinnschub von 2,7 Milliarden Pfund bringen wird, was den Gesamtumsatz im Jahr 2026 über 20 Milliarden Pfund steigern sollte.



Lloyds ist auch auf dem besten Weg, sein Ziel einer Rendite auf Sachkapital (ROTE) von mehr als 15 % zu erreichen, ein wichtiges Rentabilitätsmaß, das das Ergebnis mit dem Eigenkapital vergleicht.



Ein großer Überhang für die Aktie waren die potenziellen finanziellen Auswirkungen von Motorprovisionsansprüchen, die Jefferies auf maximal 3,5 Milliarden Pfund schätzt. Analysten halten dieses Szenario jedoch für unwahrscheinlich und sagen, dass das Risiko bereits in den Aktienkurs einbezogen wurde.



Die Dividendenaussichten von Lloyds sind eine weitere wichtige Attraktion. Jefferies prognostiziert, dass die Ausschüttungen im Jahr 2026 18 % über den Markterwartungen und im Jahr 2027 um 29 % höher liegen werden, was zu potenziellen Dividendenrenditen von 16 % bzw. 17 % führt.



Das würde Lloyds nach aktuellen Schätzungen zur umsatzstärksten britischen Großbank machen.



Ein wichtiger Katalysator für die Aktie wird ein Urteil des Obersten Gerichtshofs sein, das diesen Sommer erwartet wird, das weitere Klarheit über das Risiko von Fehlverkäufen bei Autokrediten bieten könnte. In der Zwischenzeit handelt Lloyds weiterhin mit einem Abschlag an den Rivalen NatWest Group PLC (LSE:NWG) und bietet das, was Jefferies als überzeugenden Wert anseht.





https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1067641/lloyds-banking-group-s-market-dominance-a-key-reason-to-buy-the-stock-1067641.html