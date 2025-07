AUTO1 Group: Beeindruckendes Wachstum in allen Kennzahlen!

AUTO1 Group SE verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein starkes Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen.

Der Absatz stieg um 20,6% auf 200.498 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr.

Der Bruttogewinn erhöhte sich um 33,4% auf 231,2 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA um 104,1% auf 42,3 Mio. EUR anstieg.

Im Merchant-Segment wurden 176.674 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 18,9% entspricht, und im Retail-Segment wurden 23.824 Fahrzeuge verkauft, ein Anstieg von 34,6%.

AUTO1 Group hat ihr Absatzziel für das Gesamtjahr auf 772.000 - 817.000 Fahrzeuge erhöht und erwartet einen Bruttogewinn von 890 - 940 Mio. EUR.

AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen und ist in über 30 Ländern aktiv.

Der nächste wichtige Termin, Q2 2025 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 30.07.2025.

Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,41EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,63 % im Plus.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.282,92PKT (+0,27 %).