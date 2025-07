Evotec verkauft Standort in Frankreich an Sandoz - erhofft sich Margensteigerung Der mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckende Biotechkonzern Evotec will einen Standort in Toulouse an den Pharmakonzern Sandoz verkaufen. Eine entsprechende nicht bindende Vereinbarung sei getroffen worden, teilte Evotec am Mittwoch mit. Im …