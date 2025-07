DAX verfolgt weiter Seitwärtsrange

Die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen im Sommer vorerst unverändert lassen, Zinssenkungen dürften aber noch kommen, so die Meinung einiger Marktbeobachter. Dies hängt jedoch maßgeblich von den kommenden US-Inflationsdaten sowie einem möglichen Personalwechsel an der Spitze der US-Notenbank ab. Unterdessen verfolgt der DAX seine seit rund drei Wochen anhaltende Seitwärtsphase zwischen 24.000 und auf der Oberseite 24.480 Punkten und lässt mit nachhaltigen Signalen weiter auf sich warten. Aber nur ein Ausbruch über die obere Barriere dürfte das Rekordhoch bei 24.639 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, darüber wäre ein Anstieg an 24.710 Zähler denkbar. In einem solchen Fall könnte mittelfristig sogar ein Kursziel bei 24.961 Punkten für den DAX ausgerufen werden. Ein Verbleib in der bisherigen Seitwärtsspanne ist selbstredend als neutral zu bewerten. Erst ein Kursrutsch unter 24.000 Zähler mindestens auf Tagesbasis könnte eine Verkaufswelle zurück auf die Märzhochs bei 23.476 Punkten auslösen und sich kurzfristig für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Welche Richtung der DAX demnächst auch immer einschlägt, zwei passende Scheine werden gleich im Anschluss genauer vorgestellt.

Aktuelle Lage