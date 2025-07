TeamViewer auf anhaltend niedrigem Niveau

Das zweite Quartal war sicherlich wegen des Streits um die US-Steuererleichterungen und die Diskussionen um die US-Einfuhrzölle der Tiefpunkt, so Firmenchef Oliver Steil am Dienstag. Für das dritte und vierte Quartal erwartet er aber deutliche Verbesserung, auch dürfte die Verunsicherung langsam wieder Optimismus weichen. Dieser dürfte unter Investoren jedoch erst aufkommen, wenn sich der US-Markt nachhaltig stabilisiert und die US-Regierung als Vertragsnehmer weiter an Bord bleibt.

Technisch bewegt sich die Aktie unterdessen in einem neutralen Umfeld zwischen 8,92 und 13,66 Euro auf der Oberseite. Nur eine Auflösung dieser Schiebephase dürfte neuerliche Signale generieren, auf der Oberseite dann in Richtung des Februarhochs bei 15,26 und darüber an den 200-Wochen-Durchschnitt (fallend) bei 16,63 Euro. Ein passender Schein für einen solchen Fall wird gleich im Anschluss vorgestellt. Bricht dagegen der potenzielle Doppelboden um 8,92 Euro weg, müssten sofortige Abschläge zurück auf die 2022er-Tiefs bei 7,67 Euro bei TeamViewer eingeplant werden. Zur Bestätigung sollte in jedem Fall erst noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden.