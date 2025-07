HSBC-Aktie fällt nach Gewinneinbruch – Aktienrückkauf soll retten!

Die Ergebnisse des zweiten Quartals fielen in mehreren zentralen Kennzahlen hinter den Prognosen zurück. Während Analysten laut einer HSBC-internen Konsensschätzung mit einem Vorsteuergewinn von 6,99 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten, erreichte die Bank lediglich 6,3 Milliarden. Auch beim Umsatz blieb HSBC mit 16,5 Milliarden US-Dollar leicht hinter den Erwartungen von 16,67 Milliarden zurück.

Europas größter Kreditgeber HSBC hat mit seinen Quartalszahlen für Enttäuschung gesorgt: Der Vorsteuergewinn im zweiten Quartal 2025 fiel um satte 29 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar – deutlich unter den Markterwartungen. Die Bank kündigte zugleich ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar an.

Die HSBC-Aktie reagiert am Mittwochmorgen mit einem Minus von 2,52 Prozent auf 10,81 Euro (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

Hohe Kosten, rückläufiger Gewinn

Die Großbank führt den Gewinnrückgang primär auf höhere Wertberichtigungen sowie einen deutlichen Anstieg der Betriebskosten zurück. Letztere legten im Jahresvergleich um 10 Prozent zu. Laut HSBC ist dieser Anstieg vor allem auf Restrukturierungskosten und verstärkte Investitionen in Technologie zurückzuführen.

"Strukturelle Herausforderungen der Weltwirtschaft, zunehmende geopolitische Spannungen sowie anhaltende Marktvolatilität erschweren die Inflations- und Zinsprognosen", sagte Group CEO Georges Elhedery. Besonders der Anstieg breit angelegter Zölle und fiskalischer Verwundbarkeiten werfe Fragen zur globalen wirtschaftlichen Stabilität auf.

HSBC kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an

Trotz der schwachen Ergebnisse setzt HSBC ein starkes Signal an die Aktionäre: Der Verwaltungsrat genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, das bis zur Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse abgeschlossen sein soll. Zudem wird eine zweite Zwischendividende in Höhe von 0,10 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet.

Schwache Kreditnachfrage, Hoffnungsträger Vermögensverwaltung

HSBC warnte vor einer weiterhin verhaltenen Nachfrage nach Krediten im laufenden Jahr. Gleichzeitig erwartet das Institut jedoch robustes Wachstum in seiner Wealth-Management-Sparte. "Wir gehen weiterhin von einem durchschnittlichen zweistelligen prozentualen Wachstum der Gebühren- und sonstigen Erträge im Bereich Wealth aus", heißt es in der Mitteilung.

Umbau der Investmentbank – Stellenabbau in Deutschland

Parallel zum Zahlenwerk werden auch strukturelle Veränderungen sichtbar: In Deutschland plant HSBC laut Bloomberg, mehrere Stellen im Aktienbereich abzubauen. Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Rückführung der Investmentbank-Aktivitäten außerhalb von Asien und dem Nahen Osten.

Bereits im Januar hatte die Bank angekündigt, ihr M&A-Geschäft in Europa und Amerika weitgehend einzustellen. Die im Oktober 2024 begonnene Restrukturierung, bei der HSBC ihre globalen Aktivitäten in vier Regionen aufteilte, soll bis Ende dieses Jahres zu Kosteneinsparungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar führen.

Ausblick: Verhaltener Optimismus bei HSBC

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Bank weiterhin ein Net Interest Income (NII) von rund 42 Milliarden US-Dollar. Die erwarteten Wertberichtigungen auf Kredite (ECLs) beziffert HSBC auf rund 40 Basispunkte der durchschnittlichen Bruttokreditvolumen – ein Ausdruck anhaltender Risiken, vor allem im Immobiliensektor Hongkongs.

Der operative Kostenanstieg soll 2025 im Vergleich zu 2024 etwa 3 Prozent betragen – unter Berücksichtigung der Einsparungen durch das laufende Reorganisationsprogramm. Die Ausschüttungsquote für Dividenden bleibt bei angestrebten 50 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 10,80EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.