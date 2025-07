Nota AI erhält vorläufige Fast-Track-Zulassung an der KOSDAQ und unterstreicht damit seinen weltweiten Erfolg im Bereich der KI-Optimierung

Diese rasche Genehmigung ist angesichts der verschärften behördlichen Kontrollen und des starken Rückgangs der Genehmigungen für Börsengänge in der ersten Hälfte des Jahres 2025 besonders bemerkenswert. Der Erfolg von Nota AI zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, die immer strengeren Anforderungen an technologische Innovation und wirtschaftliche Rentabilität zu erfüllen. Ein entscheidender Faktor für die Genehmigung war die nachgewiesene Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Gewinnung von Kunden im Ausland und das konstante Umsatzwachstum.

SEOUL, Südkorea, 30. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Nota AI, ein führender Anbieter von Technologien zur Optimierung von KI-Modellen, gab heute bekannt, dass es von der Korea Exchange die vorläufige Genehmigung für die Notierung an der KOSDAQ erhalten hat. Das Unternehmen erhielt die Zulassung nur zwei Monate nach Antragstellung, nachdem es im Dezember letzten Jahres im Rahmen des offiziellen Technologiebewertungsverfahrens Koreas mit „A•A" bewertet worden war. Nota AI strebt den Abschluss seines Börsengangs in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 an, wobei Mirae Asset Securities als Konsortialführer fungiert.

Das Herzstück des Wertversprechens von Nota AI ist die firmeneigene Plattform NetsPresso – eine End-to-End-Lösung für die Entwicklung und Bereitstellung schlanker, effizienter KI-Modelle. Das Unternehmen hat diese Technologie bereits im Rahmen von Kooperationen mit weltweit führenden Halbleiterherstellern wie NVIDIA, Samsung Electronics, Arm, Qualcomm, Sony und Renesas vermarktet.

Auf dieser Grundlage hat Nota AI durch strategische Verträge und erfolgreiche kommerzielle Implementierungen in wichtige Branchen wie Arbeitssicherheit, Überwachung und intelligente Transportsysteme (ITS) expandiert. Zu den Lösungen, die diese Initiativen unterstützen, gehört der Nota Vision Agent (NVA), ein fortschrittliches Videoüberwachungssystem, das auf dem unternehmenseigenen Vision Language Model (VLM) basiert.

Im April 2025 unterzeichnete Nota AI einen Liefervertrag mit der Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai und wurde damit das erste koreanische Unternehmen, das eine generative KI-Lösung an eine Regierungsbehörde im Nahen Osten lieferte.

„Diese schnelle Zulassung inmitten des derzeit strengen Umfelds für Börsengänge zeigt, dass Nota AI mehr als nur ein vielversprechendes Start-up-Unternehmen ist – wir sind ein weltweit anerkanntes Unternehmen mit bewährter Technologie und geschäftlicher Bedeutung", so Myungsu Chae, CEO von Nota AI. „Mit diesem Börsengang wollen wir einen neuen globalen Standard in der KI-Optimierung setzen und die praktische Anwendung von KI in allen Branchen beschleunigen."

Nota AI begann seine globale Expansion mit der Gründung von Niederlassungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Seitdem hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in Regionen wie dem Nahen Osten, Japan und Südostasien rasch ausgeweitet. Mit seinem ausgereiften technologieorientierten Geschäftsmodell hat Nota AI seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren fast verzehnfacht. Das Unternehmen rechnet mit einem jährlichen Wachstum von über 72 % im Jahr 2025. Die Erlöse aus dem Börsengang werden zur Förderung von Forschung und Entwicklung und zur Beschleunigung der globalen Geschäftsexpansion verwendet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2739787/Nota_AI_Secures_Preliminary_Fast_Track_KOSDAQ_Approval_Highlighting_Global_Success.jpg

