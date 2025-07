Dax hält sich vor Fed-Zinsentscheidung stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Vortageserholung dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst oberhalb von 24.000 Zählern halten. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 24.266 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte kaum verändert in den Handel starten.

Nach Handelsschluss steht die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Die Fed wird wohl erneut dem starken politischen Druck widerstehen und die Zinsen nicht senken. Im weiteren Jahresverlauf jedoch rechnen viele Beobachter mit sinkenden Zinsen. Insofern dürften Anleger genau auf die geldpolitischen Signale achten, die die US-Notenbank aussendet, und zur Wochenmitte erst einmal vorsichtig agieren.

Hierzulande setzte sich die Bilanzsaison der Unternehmen mit zahlreichen Geschäftszahlen fort. So erlitt der Autobauer Mercedes-Benz im zweiten Quartal unter anderem wegen der US-Zölle einen herben Gewinneinbruch. In der Pkw-Sparte überraschte gleichwohl die viel beachtete, bereinigte operative Marge positiv. Die Aktien von Mercedes-Benz notierten auf der Handelsplattform Tradegate fast ein Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Dienstag.

Adidas setzte zwar seinen Wachstumskurs fort. Laut dem Sportartikelhersteller birgt jedoch die US-Zollpolitik hohe Risiken. Die Papiere verloren aus Tradegate fast zwei Prozent.

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF bestätigte das erst vor kurzem gekappte Gewinnziel für das laufende Jahr, die Aktien legten um gut ein Prozent zu.

Um drei Prozent nach oben ging es auf Tradegate für Siemens Healthineers . Der Medizintechnikkonzern hatte im dritten Geschäftsquartal eine robuste Entwicklung hingelegt.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hob seine Gewinnprognose erneut an. Dies bescherten den Aktien auf Tradegate ein Plus von fast sieben Prozent.

Abseits der Berichtssaison sorgte Evotec für Aufmerksamkeit. Der mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckende Biotechkonzern will einen Standort in Toulouse an den Pharmakonzern Sandoz verkaufen. Damit zogen die Evotec-Aktien auf Tradegate um gut vier Prozent an./la/mis

