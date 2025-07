Eurokurs hält sich stabil vor geldpolitischen Entscheidungen der Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten des Euro zum Wochenstart infolge der Zoll-Vereinbarung zwischen USA und EU hat sich der Kurs am Mittwochmorgen weiter stabilisiert. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1552 US-Dollar etwas höher als am Vorabend. Vor dem Zoll-Deal hatte noch 1,1750 Dollar für einen Euro gezahlt werden müssen; das Abkommen wird von Experten aber als nachteilig für die europäische Wirtschaft angesehen, was den Euro dann unter Druck setzte. Allerdings hatte er in den vergangenen Monaten auch stark aufgewertet gegenüber dem Dollar. Am Mittwoch nun rückt die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Fokus.

Die Fed dürfte dabei dem starken politischen Druck durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump widerstehen und ihre Leitzinsen nicht senken. Die Zinsspanne dürfte nach Einschätzung der ganz überwiegenden Mehrheit von Ökonomen bei 4,25 bis 4,50 Prozent verharren; erst für den weiteren Jahresverlauf rechnen Experten mit Senkungen.