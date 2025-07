Pistorius’ Rüstungspläne Rheinmetall vor Mega-Deal: Deutschland plant bis zu 5.000 Boxer-Panzer! Die Bundeswehr will Milliarden in neue Jets und Panzer investieren. Besonders Rheinmetall und KNDS stehen vor gigantischen Aufträgen. Nur Engpässe in der Rüstungsindustrie könnten den Mega-Plan bremsen.