Neuer Zukunftsplan unter CEO Niccol soll Starbucks 2.0 schaffen!

Die Aktie von Starbucks legt am Mittwochmorgen im europäischen Handel deutlich zu. Mit einem Kursplus von 4,45 Prozent auf 84,09 Euro (Tradegate, Stand 9:00 Uhr MESZ) reagiert das Papier positiv auf die Quartalszahlen und die klare strategische Ausrichtung von CEO Brian Niccol. An der Nasdaq hatte das Papier den gestrigen Handel bei 92,96 US-Dollar leicht im Minus beendet (minus 0,76 Prozent).

Neuer Kurs unter Niccol: Weniger Menü, mehr Marke

Seit seinem Amtsantritt im August verfolgt Brian Niccol einen tiefgreifenden Strategiewechsel. Eine gestraffte Speisekarte, frisch gebackene Speisen, handbeschriftete Tassen und ein beschleunigter Service sollen das Markenerlebnis emotionaler und effizienter machen.

"Wir sind dabei, ein besseres Starbucks zu bauen – stärker, widerstandsfähiger und wachstumsorientiert", sagte Niccol im Earnings Call. Er kündigte zudem an, dass bis 2026 mindestens 1.000 Filialen in Nordamerika modernisiert werden sollen. Neue Store-Konzepte mit geringeren Baukosten und Fokus auf Drive-Thru sollen die Expansion beschleunigen. Gleichzeitig wird das Mobile-Order-Pickup-Konzept auslaufen.

Investitionen in Mitarbeiter und Technik

Ein zentrales Element der neuen Strategie ist der sogenannte "Green Apron Service" – nach den Worten von CEO Brian Niccol die bislang „größte Investition in operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit“ in der Unternehmensgeschichte. Das innovative Betriebsmodell, das auf der intelligenten SmartQ-Technologie basiert, wird bis Mitte August flächendeckend in allen unternehmenseigenen Starbucks-Filialen in den USA eingeführt und zielt darauf ab, Arbeitsabläufe zu optimieren, den Service zu beschleunigen und ein einheitlich hochwertiges Kundenerlebnis zu schaffen.

Dafür investiert Starbucks im laufenden Geschäftsjahr mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar in zusätzliche Arbeitsstunden. Auch Assistant Store Manager sollen künftig verstärkt intern befördert werden.

Umsatz überrascht positiv

Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 3,8 Prozent auf 9,46 Milliarden US-Dollar – und lag damit über den Analystenerwartungen von 9,31 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 0,50 US-Dollar jedoch unter die Prognose von 0,65 US-Dollar. Die operative Marge schrumpfte um 650 Basispunkte auf 10,1 Prozent – ein klares Zeichen, dass der Turnaround auch finanziell seinen Preis hat.

Nordamerika schwächelt – China zieht wieder an

Im nordamerikanischen Heimatmarkt fielen die flächenbereinigten Umsätze zum sechsten Mal in Folge, diesmal um 2 Prozent – im Einklang mit dem Vorquartal. Besonders Konsumzurückhaltung und hohe Wettbewerbsintensität belasten hier das Geschäft.

Erfreulicher lief es in China: Der Markt, der inzwischen 19 Prozent aller globalen Starbucks-Filialen umfasst, erzielte ein Umsatzplus von 8 Prozent auf 790 Millionen US-Dollar. Die vergleichbaren Verkaufszahlen stiegen um 2 Prozent – eine deutliche Erholung nach der Stagnation im Vorquartal. Die Transaktionszahlen wuchsen um 6 Prozent.

Laut Unternehmensangaben prüft Starbucks derzeit Partnerschaften und Joint Ventures für das China-Geschäft, das auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Mehr als 20 interessierte Parteien hätten sich bereits gemeldet. CEO Niccol betonte, man wolle dabei einen "bedeutenden Anteil" behalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Starbucks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 83,92EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.





Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!