Hyper Bit erhöht seine Kreditlinie mit Bit Royalty auf 2,0 Millionen $ für Krypto-Vermögensanlagen, erzielt 481.250 $ aus ausgeübten Warrants und Optionen und kündigt seine geplante Teilnahme an einer Ethereum-Veranstaltung an

Vancouver, British Columbia – 30. Juli 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das „Unternehmen“ oder „Hyper Bit“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine geänderte Vereinbarung mit dem unabhängigen Unternehmen Bit Royalty abgeschlossen hat, um Bitcoin und verschiedene führende Kryptowährungen als Vermögensanlage im eigenen Bestand zu erwerben. Im Zuge der Vereinbarung wurde zudem die Kreditlinie von Hyper Bit auf 2.000.000 CAD erweitert. Das Unternehmen hat mit Bit Royalty bislang Käufe im Wert von insgesamt 125.000 CAD getätigt, indem es die Kreditlinie in Anspruch genommen hat. Alle bisher im Gegenzug an Bit Royalty ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag. Der Umfang der Vereinbarung mit Bit Royalty gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, eine Vielzahl führend gehandelter Kryptowährungs-Tokens als Vermögensanlage in seinen Bestand aufzunehmen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bis heute durch die Ausübung von Warrants und Optionen 481.250 CAD erhalten hat, die für den Kauf zusätzlicher Krypto-Miner sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden sollen.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd. erklärte: „Wir freuen uns, dass wir unsere Kreditlinie auf 2,0 Millionen Dollar aufgestockt haben. Damit können wir unsere Käufe verschiedener Kryptowährungen als Vermögensanlage erhöhen, ohne unsere bestehenden Vermögensanlagen zu verringern oder die Zuweisung von Kapital für die Erweiterung unseres Hardware-Portfolios für das Krypto-Mining zu beeinträchtigen.“

Das Unternehmen kündigt außerdem seine Pläne zur Teilnahme am ETH Vancouver Meetup anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Ethereum an. ETH Vancouver feiert 10 Jahre Ethereum! Alles Gute zum Geburtstag von Ethereum! Die Veranstaltung mit Essen, Getränken, Unterhaltung und einer kleinen Präsentation findet am Mittwoch, den 30. Juli, um 18:00 Uhr im DCTRL statt.