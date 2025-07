Leichte Verluste - Adidas und Symrise sacken ab

Bild: 5439_20250725063154_chart DAX 25Gestern konnte das TH nicht gehalten werden, das gefühlte DT im H1 wurde bestätigt und führte zu den klassischen Donnerstagsgewinnmitnahmen, welche den Index wieder runter zum 50iger retracement führte. Hier, um 24236 rum, konnte der Verkauf gestoppt werden. Der nachthandel ging dann wieder etwas nach oben, IG taxt aktuell 24271 Punkte, das ist höher als gestern Abvend, aber immer noch unter dem GD30 im H1 (24332), was in Summe bearish zu werten ist. MACD steht auf Verkauf, RSI zwar neutral, aber ein fallendes Momentum kleiner 100, unterstützen diese These. Um 24100 rum wäre noch ein gap zu schließen. Das ist meine untere Marke für heute. Auffällig, tiefere Tiefs gepaart mit höheren Hochs auf Tagessicht (Schere). Dies zeigt die Unentschlossenheit des Marktes, wer sich am Ende durchsetzt, Bulle oder Bär, wird sich im Tagesverlauf klären.PS: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1020551-1/rwe-in… HINWEIS: Gestern konnte ich hier kein posting absetzen, in anderen foren hier ging es aber. Hätte mich mal interessiert was da los war, andere user hatten wohl das gleiche Problem.