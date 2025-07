Dax startet vor Fed-Entscheid mit leichten Verlusten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.185 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Porsche, Siemens Healthineers und BASF, am Ende Adidas, Symrise und die Hannover Rück.



Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Es ist wieder Fed-Tag. Eine Änderung des US-Leitzinses gilt für heute als ausgeschlossen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Spannend werde, wie Fed-Chef Jerome Powell im Rahmen der heutigen Pressekonferenz die Auswirkungen der jüngst geschlossenen Handels-Deals auf die Inflationsrate einschätzen werde.





"Geht es nach den Börsianern, ist aktuell eine Zinssenkung im Oktober am wahrscheinlichsten." Donald Trump zähle die Zinssitzungen, die noch von Jerome Powell als Fed-Präsident geleitet werden, sicherlich bereits rückwärts. "Inklusive der heutigen steht dieser Countdown bei sieben."



Der Dax wirke im Moment in seiner Handelsspanne gefangen, so Altmann weiter. Seit etwa drei Wochen geht es in einer Spanne zwischen 23.900 Punkten auf der Unter- und etwa 24.500 Punkten auf der Oberseite seitwärts. "Es wirkt, als wolle sich aktuell niemand in großem Stil neu positionieren. Die Angst, auf der falschen Seite zu stehen, ist aktuell förmlich greifbar." Trotz des anhaltend hohen Kursniveaus ist die Absicherungsaktivität über Put-Optionen weiterhin unterdurchschnittlich niedrig. "In dieser niedrigen Absicherungsquote liegt eine große Gefahr für die zukünftige Kursentwicklung", so der Marktexperte.