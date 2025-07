Evotec Aktie klettert deutlich - 30.07.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,00 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Evotec Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +1,64 %.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +22,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -5,83 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,97 % 1 Monat +7,63 % 3 Monate +1,64 % 1 Jahr -10,95 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die strategische Neuausrichtung von Evotec, insbesondere den Verkauf der Produktionsstätte in Toulouse an Sandoz. Die Mitglieder analysieren die finanziellen Auswirkungen des Verkaufs und die zukünftige Ausrichtung von Evotec als Franchisegeber im Biotechsektor. Es wird diskutiert, ob der Verkauf auf Unzufriedenheit von Sandoz mit Evotecs Leistung hindeutet oder ein strategischer Schritt für mehr Kontrolle ist. Zudem wird der Einfluss des Verkaufs auf den Aktienkurs und die Marktwahrnehmung von Evotec thematisiert. Einige Mitglieder äußern Bedenken hinsichtlich der Transparenz der finanziellen Details und zukünftiger Meilensteine des Verkaufs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. wert.

Nach seiner Vortageserholung dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst oberhalb von 24.000 Zählern halten. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 24.266 Punkte. Der …

Der mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckende Biotechkonzern Evotec will einen Standort in Toulouse an den Pharmakonzern Sandoz verkaufen. Eine entsprechende nicht bindende Vereinbarung sei getroffen worden, teilte Evotec am Mittwoch mit. Im …

HAMBURG, DE / ACCESS Newswire / July 30, 2025 / Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ:EVO) announces the signing of a non-binding agreement with Sandoz AG …

