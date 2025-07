Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hält trotz Gewinneinbußen an Jahresziel fest

Rino67 schrieb 27.05.25, 09:46

Dieser Beitrag und der Link von dir ist wirklich spannend - vielen Dank dafür. Spannend, da KSB langjährige sehr gute Geschäftsbeziehungen nach China ausweist.



Die KSB SE & Co. KGaA hat in der Vergangenheit bedeutende Aufträge aus China für den Bau und die Ausstattung von Atomkraftwerken erhalten. Das Unternehmen ist seit Jahren ein wichtiger Partner in der chinesischen Nuklearindustrie, insbesondere durch sein Joint Venture mit Shanghai Electric, die Shanghai Electric-KSB Nuclear Pumps & Valves Co., Ltd. (SEC-KSB). Dieses Gemeinschaftsunternehmen wurde 2008 gegründet und ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Service von Pumpen und Armaturen für Kernkraftwerke spezialisiert.



Noch nicht lange her, erhielt man den grössen Auftrag der Firmengeschichte aus China. Im Jahr 2022 erhielt KSB zusammen mit SEC-KSB einen Auftrag über mehr als 100 Millionen Euro zur Lieferung von acht RUV-Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk im Süden Chinas.



KSB ist zudem als erstes Unternehmen für die vier modernsten chinesischen Kernkraftwerkstypen CAP1400, CAP1000, Hualong One Süd und Hualong One Nord zertifiziert worden . Diese Zertifizierungen unterstreichen die führende Rolle von KSB in der chinesischen Nuklearindustrie.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KSB eine bedeutende Rolle im chinesischen Nuklearsektor spielt und durch strategische Partnerschaften sowie technologische Expertise maßgeblich zum Ausbau der Kernenergie in China beiträgt und deshalb davon ausgegangen werden kann, dass KSB auch vom weitern massiven Ausbau profitieren wird.



@ : nochmals vielen Dank für diesen Link. In dieser Nachricht steckt viel Potential und zeigt auf, dass KSB seine Mittelfristziele bis 2030 gut erreichen kann!