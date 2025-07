Novo Nordisk - Aktie crasht - 30.07.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Novo Nordisk mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,38 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -16,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -43,21 %.

Zeitraum Performance 1 Woche -16,90 % 1 Monat -19,27 % 3 Monate -17,38 % 1 Jahr -59,52 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die strategischen Entscheidungen von Novo Nordisk, insbesondere das bewusste Auslaufen des Patentschutzes für Ozempic in Kanada und die Investition in neue Wirkstoffe. Die Unsicherheit über die Bewertung der Aktie, die Auswirkungen von Marktmechanismen und die Volatilität des Kurses sind zentrale Themen. Einige Investoren sehen trotz der Herausforderungen Potenzial in der GLP-1-Story und planen, bei fallendem Kurs nachzukaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,20 Mrd. wert.

Die Vorgaben aus Übersee sind diesmal durchwachsen. An der Wall Street gaben alle Indizes nach gutem Start ab. In Asien läuft es in China gut, der Hang Seng dagegen schwächelt. Der größte Fokus liegt heute am deutschen Aktienmarkt aber ohnehin auf …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der jüngsten Gewinnwarnung von 650 auf 500 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der reduzierten Jahresziele habe er seine …

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.