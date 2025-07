UBS liefert ab und übertrifft alle Erwartungen!

Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Mit einem Nettogewinn von 2,395 Milliarden US-Dollar übertraf das Institut die Konsensschätzung von 1,901 Milliarden US-Dollar klar und verdoppelte nahezu den Vorjahreswert von 1,136 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagiert positiv: Am Mittwochmorgen notiert das Papier 1,8 Prozent im Plus bei 33,53 Euro (Stand: 9:40 Uhr MESZ).

Der Gesamtertrag der Bank belief sich im zweiten Quartal auf 12,112 Milliarden US-Dollar und lag damit nur leicht unter den Markterwartungen von 12,45 Milliarden US-Dollar. Vor allem das Investmentbanking sowie die globale Vermögensverwaltung trugen zum soliden Ergebnis bei. Die Sparte Global Markets konnte ihre Einnahmen um 25 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar steigern – ein Ergebnis, das laut UBS auf die "außergewöhnlich hohe Volatilität" zu Beginn des Quartals zurückzuführen ist.

Auch die Einnahmen aus transaktionsbasierten Geschäften in der globalen Vermögensverwaltung legten im Vorjahresvergleich um 12 Prozent zu. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital verbesserte sich auf 11,8 Prozent nach 8,5 Prozent im ersten Quartal. Die harte Kernkapitalquote (CET1) stieg leicht auf 14,4 Prozent.

CEO Ermotti bleibt vorsichtig optimistisch

Trotz des überzeugenden Quartalsergebnisses mahnt UBS-Chef Sergio Ermotti zur Vorsicht. "Die Kunden zeigen nach wie vor eine abwartende Haltung", sagte er gegenüber CNBC. Zwar sei der Aktienmarkt seit April um 30 Prozent gestiegen, doch die Überzeugung, Kapital in größerem Umfang einzusetzen, sei bei institutionellen wie privaten Anlegern weiterhin zurückhaltend.

In Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sagte Ermotti: "Die Wirtschaft ist immer noch relativ widerstandsfähig, und die Inflation ist noch nicht auf einem Niveau, das Maßnahmen rechtfertigt. Es ist derzeit schwer vorstellbar, dass die Zinsen bald wieder steigen."

Zinsmarge stabil – Kapitalrückführung bleibt unklar

Ein weiterer Fokus lag auf dem Nettozinsergebnis (Net Interest Income, NII), das mit 1,965 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Erwartungen blieb. UBS prognostiziert für das laufende Quartal ein "weitgehend stabiles" NII in Franken. In US-Dollar erwartet die Bank einen leichten sequenziellen Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Analysten von Citi zeigten sich nach der Zahlenvorlage vorsichtig: "Das NII scheint seinen Tiefpunkt erreicht zu haben, aber es gibt keine neuen Informationen zu Kapitalrückführungen."

Integration von Credit Suisse schreitet voran

Ein entscheidendes Thema für UBS bleibt die Integration des im Vorjahr übernommenen Rivalen Credit Suisse. Diese verläuft laut UBS "planmäßig": Ein Drittel der Schweizer Kundenkonten wurde bereits migriert, und rund 70 Prozent der avisierten Kosteneinsparungen in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar sind umgesetzt. In der ersten Jahreshälfte hat UBS bereits Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zurückgekauft, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar soll in der zweiten Jahreshälfte folgen.

Konflikt mit Schweizer Regulatoren eskaliert

Während international das Marktumfeld stabil bleibt, sieht sich UBS im Heimatmarkt wachsendem regulatorischem Druck ausgesetzt. Die Schweizer Behörden planen eine deutliche Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen – um umgerechnet 26 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kernkapital. UBS kritisierte die Pläne als "extrem" und warnt vor negativen Auswirkungen auf die Kreditvergabe und die Risikobereitschaft.

Ermotti betonte am Mittwoch: "Es ist entscheidend, dass wir die Integration von Credit Suisse erfolgreich abschließen. Erst wenn die regulatorischen Vorschläge finalisiert und genehmigt sind, werden wir unsere Optionen prüfen und geeignete Maßnahmen im Sinne unserer Aktionäre ergreifen."

