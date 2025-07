AKTIE IM FOKUS Steile Kursrally bei Heidelberger Druck geht weiter Nach einem Plus von rund 36 Prozent geht der Rally bei Heidelberger Druck auch am Mittwoch die Puste nicht aus. Von Gewinnmitnahmen keine Spur, stiegen im frühen Handel weitere Anleger ein und trieben die Titel nochmals um 30 Prozent in die Höhe. …