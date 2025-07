TeamViewer nach den Zahlen: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Mit der Aktie des im MDAX gelisteten Anbieters von innovativen Lösungen für Remote-Konnektivität und Support, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900), ging es in den vergangenen Monaten steil nach unten. Notierte die Aktie noch Ende April 2025 oberhalb von 13 Euro, so wurde sie am 28.7.25 zeitweise bei 9,22 Euro gehandelt. Nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen sprang der Aktienkurs kurzfristig auf bis zu 10,25 Euro, um danach wieder auf das aktuelle Niveau bei 9,70 Euro nachzugeben.

Nach den über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 17 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die TeamViewer-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang zumindest wieder auf 10,50 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am Mitte Juni 2025 gehandelt wurde.