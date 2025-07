Börsenstart Europa - 30.07. - OMX Stockholm 30 stark +0,58 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.903,50 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Evotec +4,27 %, SILTRONIC AG +2,73 %, Siemens Healthineers +2,37 %

Flop-Werte: HENSOLDT -1,36 %, TeamViewer -1,10 %, Carl Zeiss Meditec -1,08 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.373,25 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: DANONE +6,47 %, L'Oreal +5,72 %, Wolters Kluwer +5,53 %

Flop-Werte: adidas -8,41 %, Hermes International -5,03 %, Air Liquide -1,69 %

Der ATX steht bei 4.590,53 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Telekom Austria +1,20 %, Raiffeisen Bank International +1,10 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,92 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -0,97 %, Oesterreichische Post -0,64 %, Andritz -0,60 %

Der SMI bewegt sich bei 11.958,56 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Geberit +1,56 %, Amrize +1,20 %, UBS Group +0,90 %

Flop-Werte: Logitech International -3,46 %, Sika -2,74 %, Sonova Holding -1,09 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.869,25 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: DANONE +6,47 %, L'Oreal +5,72 %, Kering +2,12 %

Flop-Werte: Hermes International -5,03 %, Air Liquide -1,69 %, Publicis Groupe -1,26 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 2.605,53 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,45 %, Securitas Shs(B) +1,29 %, Essity Registered (B) +1,01 %

Flop-Werte: Telia Company -2,27 %, SSAB Registered (A) -0,94 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,74 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.850,00 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,35 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,05 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,01 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,59 %, Metlen Energy & Metals -1,00 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,46 %