Starke Zahlen lassen diese unentdeckte Halbleiter-Perle durch die Decke gehen!

Doch zur Wochenmitte stehen die Anteile vor starken Kursgewinnen, denn das Unternehmen hat am Dienstagabend Zahlen deutlich über den Erwartungen vorgelegt. Das abgelaufene Quartal könnte der Startschuss zu einem operativen Turnaround gewesen sein.

Umsatzrückgang deutlich geringer als befürchtet

Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Erlöse um 7,7 Prozent auf 818,8 Millionen US-Dollar. Das bedeutete das vierte Quartal mit einem Minuswachstum in Folge. Immerhin konnten die Erwartungen um 42,3 Millionen US-Dollar und damit deutlich übertroffen werden.

Anders als beim Umsatz konnte sich Qorvo beim Ertrag steigern. Nach einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,87 US-Dollar landete das Unternehmen nun bei 0,92 US-Dollar je Anteil. Analystinnen und Analysten hatten auf 29 Cent weniger getippt – eine gelungene Überraschung!

Allerdings fiel der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn mit 25,6 Millionen US-Dollar um knapp 6 Millionen US-Dollar niedriger aus als noch vor einem Jahr. Während die Kosten gesenkt werden konnten, fielen die Bruttoerträge aufgrund einer um 170 Basispunkte niedrigeren Marge.

Management legt starken Ausblick vor

Für das kommende Quartal legte der Konzerne eine Schätzung weit über den Erwartungen der Wall Street vor. Das Unternehmen rechnet mit Erlösen in Höhe von 975 Millionen bis 1,075 Milliarden US-Dollar. Die Schätzungen lagen hier bei rund 955,0 Millionen US-Dollar.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,75 bis 2,25 US-Dollar belaufen (Midpoint-Guidance: 2,00 US-Dollar), während hier von 1,62 US-Dollar ausgegangen wurde. Als Grund für die optimistische Schätzung nannte CEO Bob Bruggeworth höhere Verkaufsvolumen und eine Margenexpansion.

Aktie macht einen Freudensprung, zweistellige Kursgewinne

Die von Qorvo vorgelegten Zahlen, insbesondere der starke Ausblick, kommen am Markt hervorragend an. Noch in der US-Nachbörse verteuerte sich die Aktie zweistellig und notierte am Mittwochvormittag mit einem Plus von 10,1 Prozent.

Ganz dürfte das Unternehmen im kommenden Quartal noch nicht wieder die Erlöse und Erträge aus dem Vorjahr erreichen, doch ein operativer Turnaround zeichnet sich nun zunehmend deutlich ab. Mit einem Kurs von über 93,00 US-Dollar erzielt die Aktie außerdem den höchsten Stand seit vergangenem Herbst. Damit gelingt ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 90,00 US-Dollar.

Fazit: Das könnte erst der Auftakt gewesen sein!

Auch die Unternehmensbewertung ist im Vergleich zum Rest der Branche noch moderat. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,3 bewertet, für 2026 steht ein Vielfaches von 12,9 zu Buche. Das Branchenmittel liegt gegenwärtig bei 24,5, während der historische Durchschnitt der Aktie bei 16,0 liegt.

Mit hohen Abschlägen sowohl gegenüber der Peer-Group als auch historischen Mittelwerten handelt Qorvo außerdem beim EV-EBITDA-Verhältnis, dem Kurs-Buch-Wert sowie dem Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das lässt auf eine strukturelle Unterbewertung schließen. Selbst Anlegerinnen und Anleger, die nach dem Freudensprung noch einsteigen, erhalten hier für vergleichsweise wenig Geld einen hohen Gegenwert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Qorvo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,10 % und einem Kurs von 80,65EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.