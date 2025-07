Einsparungen treiben UBS-Gewinn stark nach oben - Aktie legt zu

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal inmitten ihres Konzernumbaus deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Damit übertraf sie auch die Erwartungen von Analysten. Bei der Integration der vor über zwei Jahren übernommenen Credit Suisse macht die UBS zudem weitere Fortschritte, wie sie am Mittwoch in Zürich mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die UBS-Aktie legte kurz nach Handelsstart zeitweise um fast vier Prozent zu. Wenig später lag sie nur noch mit gut einem Prozent im Plus bei 31,02 Franken, gehörte damit aber weiterhin zu den stärksten Titeln im Schweizer Leitindex SMI. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier nun rund zwölf Prozent gewonnen.