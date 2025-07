Was Beschäftigte in Deutschland bewegt / ManpowerGroup Global Talent Barometer 2025 / Wenig Kontrolle über eigenen Werdegang (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Größte Karriererisiken sind wirtschaftliche Unsicherheit (31 Prozent),

Restrukturierungen (21 Prozent) und Verdrängung durch Technologie (14 Prozent)

- Mangel an Wertschätzung, hoher Workload und fehlende Flexibilität belasten das

Arbeitsklima

- Jedem Fünften graut es regelmäßig vor dem Gang zur Arbeit



Viele Beschäftigte in Deutschland erleben ihren Berufsalltag durchaus positiv -

doch wenn es um Karriereplanung, Sicherheit und Zukunftschancen geht, zeigt sich

ein differenzierteres Bild: So betrachten nur 42 Prozent der Befragten ihren

aktuellen Job als Teil eines größeren Karriereplans und lediglich 32 Prozent

verfügen über konkrete Vorstellungen für ihren nächsten beruflichen Schritt. Das

geht aus einer aktuellen Zusatzbefragung im Rahmen des Global Talent Barometer

2025, Volume 1 der ManpowerGroup hervor. Die Daten basieren auf Antworten von

über 1.000 Erwerbstätigen in Deutschland zu Fragen rund um Entwicklung,

Unsicherheit und Veränderungen im Arbeitsleben.







ungewiss



Zwar haben zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) das Gefühl, über ihre

berufliche Laufbahn weitgehend selbst bestimmen zu können. Gleichzeitig

empfinden jedoch 26 Prozent nur wenig oder gar keine Kontrolle über die eigene

Karriere. Nur 7 Prozent der Beschäftigten geben an, volle Kontrolle über ihren

beruflichen Werdegang zu haben.



"Diese Zahlen zeigen: Trotz positiver Tendenzen bleibt das Thema

Karrieregestaltung für viele ein Balanceakt zwischen Eigeninitiative und äußeren

Rahmenbedingungen. Vielen Menschen fehlt ein klarer Kompass im Berufsleben",

sagt Dirk Brehm, Head of Manpower Convenience. "Hier können Unternehmen ansetzen

- indem sie z.B. während Firmentransformationen, bei der Automatisierung oder

der Einführung von KI-Tools Orientierung bieten, Perspektiven schaffen und ihre

Mitarbeitenden gezielt bei der beruflichen Entwicklung unterstützen."



Wirtschaftliche Instabilität als größtes Karriererisiko



Auf die Frage nach den größten Bedrohungen für die berufliche Zukunft nannten

die Befragten vor allem wirtschaftliche Unsicherheit (31 Prozent),

Restrukturierungen (21 Prozent) und die Angst vor Verdrängung durch KI und

Technologie (14 Prozent). Die Zahlen zeigen: Viele Menschen nehmen derzeit eine

Mischung aus fehlender Entwicklung, wirtschaftlichem Druck und technologischer

Überforderung wahr. Andererseits zeigte sich fast jeder Dritte (32 Prozent)

davon überzeugt, dass es keinerlei Bedrohung für die eigene Karriere gebe. Zwei

Drittel (62 Prozent) der Beschäftigten blicken zudem gelassen auf

technologischen Veränderungen, während sich 34 Prozent konkrete Sorgen machen, Seite 1 von 3 Seite 2 ►





