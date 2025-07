Goldpreis nähert sich erneut Allzeithoch – Rückenwind durch geopolitische Risiken

Der Zollkrieg geht in die heiße Phase und die USA präsentieren ihren Deal mit Japan. Nun steht die Europäische Union im Blickpunkt. Dazu kommt ein hoch bewerteter US-Aktienmarkt, an dem sich die Warnzeichen häufen. Damit bleibt das Umfeld für den Goldpreis bullisch. Zuletzt konnte das Edelmetall die Grundlage für einen Anstieg auf das Rekordhoch legen.

Große Deal oder Enttäuschung?

Donald Trump lobt sich selbst als großer Dealmaker. Nun hat der US-Präsident sein Handelsabkommen mit Japan präsentiert. Gedroht hatte Trump mit einem Zoll von 25 Prozent, nun sind es 15 Prozent geworden. Zudem sollen die Insulaner auf seine „Anweisung“ hin 550 Mrd. US-Dollar in die Vereinigten Staaten investieren wollen. Es ist auf jeden Fall das bisher größte Handelsabkommen. Die beiden Länder haben einen gegenseitigen Warenhandel von rund 230 Mrd. US-Dollar pro Jahr, wobei Japan zuletzt einen Überschuss von 70 Mrd. US-Dollar aufwies. Ob der Deal den Börsianer schmeckt, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Märkte hatten damit gerechnet, dass am Ende mit Partnerländern eher Zölle von 10 Prozent vereinbart werden. Noch dazu bleibt abzuwarten, ob die USA wie erhofft nun Autos, Maschinen oder Reis nach Nippon exportieren können.

Wann kommt der EU-Deal?

Nun dürften die Märkte gespannt auf eine mögliche Vereinbarung mit der Europäischen Union blicken. Schließlich ist das der größte Handelspartner der USA. Doch bisher gab es hier keinen Durchbruch. Klar ist nur: Die US-Amerikaner haben eine Frist bis zum 1. August gesetzt. Die Märkte dürften auch hier einen Deal weit unter den hohen Forderungen Trumps erwarten. Ob es aber einen Deal geben wird, steht noch in den Sternen. Europa diskutiert gerade, ob man eine harte oder softe Linie fahren soll.

Börsen klettern (noch)?

Die Aktienmärkte insbesondere in den USA erreichen unterdessen neue Hochs. So befinden sich sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 nahe ihrer Rekordhochs oder darüber. Die Luft wird aber dünner. Denn klar ist: Mit den Zollabkommen dürften die Preise in den USA steigen. Die Hausse in New York wird allerdings nur noch von wenigen Unternehmen getragen, allen voran Nvidia. Nachdem der Börsenwert des Chip-Konzerns nun die 4 Billionen-Marke erreicht hat, und damit höher bewertet wird als beispielsweise der deutsche und französische Markt, fragen sich viele, wo das noch hingehen kann. In der laufenden Berichtssaison profitieren auf der anderen Seite einige Firmen davon, dass sie durch den schwachen Dollar höhere Einnahmen im Ausland generieren. Laut einer Analyse von Apollo stammen etwa 40 Prozent der Umsätze der S&P-Mitglieder aus dem Nicht-Dollarraum.