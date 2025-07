ein Wegbereiter für Innovation und Dezentralisierung

Stuttgart (ots) - Heute, am 30. Juli 2025, jährt sich der Start des

Ethereum-Mainnets zum zehnten Mal, ein Meilenstein für die

Blockchain-Technologie. Bereits 2014 wurde im Rahmen eines Initial Coin

Offerings (ICO) die Finanzierung des Projekts aufgesetzt - ein früher Beleg für

das starke Community-Backing, das Ethereum bis heute auszeichnet. Seit dem

offiziellen Launch im Jahr 2015 hat sich Ethereum weit über die Rolle einer

reinen Kryptowährung hinaus entwickelt: Smart Contracts und dezentrale

Anwendungen bilden heute die Grundlage für DeFi, NFTs und zahlreiche weitere

Blockchain-Innovationen.



Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung weltweit. Während

Bitcoin häufig im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, machen Altcoins inzwischen

rund 40 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus. Ethereum nimmt hier eine

Schlüsselrolle und steht wie kaum eine andere Währung für die Innovationsdynamik

der Branche. Denn mit dem Wechsel zum Proof-of-Stake-Modell und kontinuierlicher

Weiterentwicklung zeigt das Netzwerk, wie Innovation, Skalierbarkeit und

Energieeffizienz zusammenfinden. Außerdem ist Staking als integraler Bestandteil

des Ethereum-Ökosystems etabliert. Es verbessert nicht nur die

Netzwerksicherheit, sondern eröffnet auch neue Renditechancen für Anleger.

Zuletzt rückte Ethereum erneut in den Fokus institutioneller Anleger, da

BlackRock Mitte Juli die Zulassung eines Staking-ETFs beantragte.



" Ethereum ist zum Herzstück vieler dezentraler Anwendungen geworden und hat die

Tür für ganz neue Geschäftsmodelle und digitale Märkte geöffnet. Gerade für

Anleger, die an die Zukunft dezentraler Technologien glauben, ist Ethereum ein

wichtiger Baustein im Portfolio. Die anhaltende Innovationskraft und die große

Entwickler-Community sichern dem Netzwerk auch langfristig eine zentrale Rolle

im Krypto-Markt ", so Dr. Ulli Spankowski, Co-Founder und CEO von BISON,

Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group.



BISON unterstützt diese Entwicklung mit einem sicheren und einfachen Zugang zu

Ethereum und einer breiten Auswahl an Krypto-Assets. Außerdem bietet BISON auch

die Möglichkeit, Ethereum inklusive Versicherung zu staken, damit User

zusätzlich vom Potenzial des Netzwerks profitieren können. So können Nutzer

gezielt an der Entwicklung des ETH-Ökosystems partizipieren und Staking-Rewards

verdienen.



