DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: NAV-Wert deutlich über aktuellem Kurs

Die neue Strategie spiegele sich deutlich im Beteiligungsportfolio wider. Während zuvor die publity AG eine zentrale Rolle spielte, sei diese Beteiligung mittlerweile an die Olek Capital GmbH verkauft worden. Das aktuelle Portfolio bestehe aus den Unternehmen First Move! AG, More Impact AG und EasyMotionSkin Tec AG.

Die börsennotierte More Impact AG sei ein Hightech-Medical-Hub mit innovativen Technologien zur Nikotinentwöhnung sowie einer nadellosen Injektionstechnik namens Speedinject. Die First Move! AG verfüge über ein patentiertes Parkhaussystem, die Eintragung der Sachkapitalerhöhung stehe allerdings noch aus. EasyMotionSkin Tec AG biete Hightech-EMS-Anzüge für Fitness und Gesundheit an.

Operativ habe sich die Umsetzung der Strategie in einem starken Anstieg der Gesamterträge auf 204,45 Mio. Euro niedergeschlagen, was vor allem auf eine Neubewertung der More Impact AG zurückzuführen sei. Gleichzeitig hätten höhere sonstige Aufwendungen das Ergebnis belastet – insbesondere im Zusammenhang mit dem Verkauf der publity-Beteiligung. Das Nachsteuerergebnis in Höhe von 20,19 Mio. Euro bewege sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Den fairen Wert des Unternehmens haben die Analysten im Rahmen eines NAV-Modells ermittelt. Der größte Aktivposten sei die Beteiligung an der More Impact AG mit einem Marktwert von 280,93 Mio. Euro. Zusammen mit weiteren Vermögenswerten und abzüglich der Verbindlichkeiten ergebe sich ein Unternehmenswert von 282,62 Mio. Euro bzw. 6,42 Euro je Aktie. Da der aktuelle Kurs bei 5,10 Euro liege, werde das Rating mit Kaufen bestätigt.

