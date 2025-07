Danones Protein-Produkte sind gefragt - Quartalsgewinn wie erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Der jüngste Trend hin zu besonders eiweißhaltigen Lebensmitteln hat den französischen Konsumgüterkonzern Danone im zweiten Quartal angetrieben. Skyr, Kefir und andere High-Protein-Produkte waren besonders in Europa, Nord- und Lateinamerika gefragt, wie der Produzent von Marken wie Yopro, Actimel und Alpro am Mittwoch in Paris mitteilte. Danone profitiert nicht zuletzt davon, dass GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme die Nachfrage nach eiweißreichen Lebensmitteln ankurbeln. Zudem läuft das Geschäft mit Produkten zur medizinischen Ernährung insbesondere in China und angesichts einer alternden Bevölkerung rund. Die Aktie legte zu.

Am Vormittag stand sie mit zeitweise fast 7 Prozent Plus an der Spitze des EuroStoxx 50 . Ihr gelang damit ein Befreiungsschlag, nachdem es seit Ende Mai kontinuierlich abwärts gegangen war, weil Anleger eine Verlangsamung des Mengenwachstums fürchteten angesichts schwacher US-Einzelhandelsdaten. Nach Auffassung von Bernstein-Experte Callum Elliott dürften die "äußerst starken Zahlen" diese Befürchtungen aber widerlegen.